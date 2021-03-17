Испания

Футболист рассказал о предстоящей игре.

Защитник испанского Вильярреала Марио Гаспар высказался касаемо предстоящего матча против киевского Динамо в 1/8 финала Лиги Европы.

"У меня была возможность сыграть несколько минут, чтобы восстановить игровой ритм. Мы будем выходить с желанием победить, у нас хороший результат по итогам первого матча, но его нужно закрепить. Любой гол соперника может изменить ситуацию, поэтому мы выходим побеждать.

Побеждать всегда хорошо, это приносить уверенность. Хотим продолжить играть в таком же ключе. Мой выход в стартовом составе зависит от решения главного тренера, я доволен возможностью помочь команде. Я долго не играл, поэтому играть снова для меня большая радость".

"Динамо выйдет на поле с целью выиграть матч, поэтому я ожидаю хорошей игры, соперник будет настроен серьезно.

Мы должны сыграть не хуже, чем в Киеве. Мы выйдем с желанием выиграть, постараемся надежно сыграть в защите", — сказал Гаспар на пресс-конференции.

Ответный матч Вильярреал — Динамо состоится в четверг, 18 марта. Начало в 22:00 по киевскому времени.

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