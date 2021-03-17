Лига Европы

Киепр киевлян оценил предстоящий поединок в Испании.

В рамках ответной встречи 1/8 финала Лиги Европы киевское Динамо на выезде сыграет против испанского Вильярреала. Этот предстоящий поединок прокомментировал вратарь "бело-синих" Георгий Бущан.

"Рядом со мной сейчас сидит Мистер – и это наша главная мотивация для положительного результата в завтрашнем матче.

Настроение в команде в преддверии матча хорошее. Единственное, от лица всей команды я хотел бы передать слова скорби нашему тренеру Эмилу Карасу, в семье которого случилось горе.

Мы все поддерживаем Эмила, а также понимаем, что нам необходимо провести хороший ответный матч и проявить себя. С этими мыслями и готовимся к игре с Вильярреалом", — сказал Бущан на пресс-конференции.

В первом матче Динамо уступило в Киеве со счетом 0:2. Ответный матч Вильярреал — Динамо состоится в четверг, 18 марта. Начало в 22:00 по киевскому времени.

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