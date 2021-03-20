Испания

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка Ла Лиги.

В матче 28-го тура испанского чемпионата Атлетик на своем поле не смог Эйбар. Команды обменялись забитыми голами и поделили очки.

Команда Гаиски Гаритано открыла счет в матче на девятой минуте благодаря усилиям Берчиче, после чего через восемь минут гости ответили результативным ударом в исполнении Кике.

Обзор матча:

Атлетик — Эйбар 1:1

Голы: Берчиче, 9 — Кике, 17

Атлетик: Симон — Берчиче, Мартинес, Альварес, Де Маркос — Муниаин (Ибаи, 75), Лопес (Венседор, 46), Весга (Дани Гарсия, 46), Беренгер (Морсильо, 75) — Вильямс, Гарсия (Вильялибре, 69)

Эйбар: Дмитрович — Соареш, Арбилья, Оливейра, Посо — Диас, Диоп, Серрано (Леон, 84) — Хиль, Родригес (Инуи, 71), Кике (Кики, 90+1)

Предупреждения: Мартинес — Посо