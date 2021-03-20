Испания

Наставник "блаугранас" доволен назначением Жоана Лапорты на пост президента Барселоны.

Главный тренер Барселоны Рональд Куман рассказал о том, что новоиспеченный президент каталонского клуба Жоан Лапорта выразил ему свою поддержку.

"Важно, что Лапорта отметил проделанную в этом сезоне работу. Он сказал мне, что верит в меня. И это важно, но все может измениться, если не будет результатов", — приводит слова Кумана Marca.

После 27 игр Барселона идет на втором месте в турнирной таблице Ла Лиги, уступая Атлетико четыре очка. В Лиге чемпионов команда Кумана вылетела на стадии 1/8 финала после противостояния с ПСЖ.

Ранее сообщалось, что Барселона — лучший клуб десятилетия в Европе по версии IFFHS.

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