Испания

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка Ла Лиги.

В поединке 28-го тура испанской Ла Лиги мадридский Реал в гостях обыграл Сельту со счетом 3:1.

Счет в матче был открыт на 20-й минуте, когда результативным ударом отметился Карим Бензема, а спустя десять минут француз оформил дубль. Еще через десять минут хозяева ответили голом Мины.

Минимальное преимущество "сливочных" сохранялось до самого конца встречи, когда уже на четвертой компенсированной минуте ко второму тайму забитый мяч себе в актив записал Марко Асенсио.

Обзор матча:

Сельта — Реал 1:3

Голы: Мина, 40 — Бензема, 20, 30, Асенсио, 90+4.

Сельта: Виллар — Мальо, Араухо, Мурильо (Факундо, 84), Карикол — Тапиа — Мендес (Бельтран, 84), Суарес, Нолито (Солари, 71 (Фонтан, 90+1)) — Аспас, Мина.

Реал: Куртуа — Васкес, Варан, Начо, Менди — Вальверде, Каземиро, Кроос (Асенсио, 71) — Модрич — Бензема, Винисиус.

Предупреждения: Тапиа, 25, Суарес, 78, Солари, 85 — Винисиус, 22, Начо, 70, Модрич, 80.