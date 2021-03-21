Испания

Президент "блаугранас" начал работу по будущим трансферам каталонского клуба.

Новоиспеченный президент Барселоны Жоан Лапорта уже начал работу над трансферной политикой каталонского клуба и его первая приоритетная цель — это нападающий дортмундской Боруссии Эрлинг Холанд. Об этом сообщает Sport.

По информации источника, Ляпорта лично занимается этим возможным трансфером и он уже связался с представителями немецкого клуба, в частности агентом норвежского форварда Мино Райолой.

Барселона намерена избавиться от ряда своих игроков, на которых не слишком рассчитывает Рональд Куман, что поможет им в этой сделке.

В нынешнем сезоне Холанд провел 31 матч во всех турнирах, в которых забил 33 гола и отдал 8 ассистов.

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