Испания

Молодому испанцу нужно провести хирургическое вмешательство.

Нападающий каталонской Барселоны и сборной Испании Ансу Фати продолжает восстанавливаться от травмы.

Несколько дней назад он прилетел из Франции, где консультировался с хирургом-травматологом колен Бертраном Котте. Ситуация непростая: шов после второй операции на колене зажил неправильно.

Котте предложил футболисту снова лечь на операционный стол для проведения менискэктомии — удаления поврежденного мениска, что позволило бы ему вернуться на поле в течение шести-семи недель.

Эта операция может повлиять на продолжительность карьеры игрока. Выступление на высоком уровне без мениска в течение многих лет может в конечном итоге перерасти в остеоартрит или серьезную проблему с суставами.

Однако с другой стороны, ее избежание может значительно затянуть сроки возобновления. Из-за такого риска полузащитник хотел бы сперва исчерпать все возможности докторов клуба, не связанные с хирургическим вмешательством.

В частности, как сообщается, он готов пройти курс артроцентеза и инъекций кортикостероидов – они могут уменьшить боль и воспалительные процессы.

Доктора Барселоны пессимистичны, хотя и верят в "чудо", но сейчас общее мнение таково, что лучшее решение проблем с коленями Фати — окончательное удаление мениска.

В нынешнем сезоне Фати провел десять поединков, в которых забил пять голов и отдал четыре ассиста.

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