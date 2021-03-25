Испания

Форвард "сине-гранатовых" комфортно себя чувствует в стане каталонского клуба.

Нападающий Барселоны Анссумане Фати рассказал поделился воспоминаниями о перехода в каталонский клуб.

"Барселона сперва подписала моего брата, а затем и меня. Было сложно переезжать, всю жизнь проведя в Севилье. Мне было сложно перебраться сюда, но после того, как это случилось, мне уже не хотелось никуда уходить.

Когда после моего дебюта началась шумиха, я не слишком много читал социальные сети, потому что знал, что меня будут обсуждать. Если слишком увлечься этим, можно перестать выступать на должном уровне.

Да и вообще, попасть в основную команду и дебютировать не самая сложная вещь. Настоящее испытание – надолго остаться в ней", – цитирует форварда Marca со ссылкой на Esquire.

Ране сообщалось, что Фати может потребоваться третья операция.

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