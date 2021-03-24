Испания

Футболист пока не контактировал с клубом.

Полузащитник сборной Нидерландов Джорджиньо Вейналдум опроверг слухи о своем переходе в Барселону в летнее трансферное окно.

"СМИ всегда будут обсуждать подобные вещи, в том числе и мое будущее.

Я уже раньше говорил, что еще ничего не слышал. Об этом говорят медиа, но у меня нет новостей", — сказал Вейналдум в интервью Marca.

Отметим, что контракт футболиста с Ливерпулем истекает уже в июне 2021 года и продлевать его он, по всей видимости, не намерен.

В текущем сезоне хавбек сыграл за "мерсисайдцев" 40 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя голами.

Ранее сообщалось, что Жорджиньо Вейналдум находится на завершающей стадии переговоров с Барселоной.

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