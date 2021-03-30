Испания

Новый формат получился более емким, чем аналогичные изменения эмблемы у сборной Испании.

Королевская федерация футбола Испании (RFEF) сообщила об изменении в айдентике национального Кубка накануне двух финальных поединков данного состязания.

Напомним, что коронавирус COVID-19, и сопутствующее ему смещение календаря, создал уникальный прецедент в истории испанского футбола, когда за один календарный месяц будут проведены сразу два решающих матча в рамках разных розыгрышей Кубка Испании.

При этом, в обоих поединка будет принимать участие баскский Атлетик, которому предстоит 3 апреля стать домашней командой в региональном дерби против Реала Сосьедад, а затем, 17 апреля, в аналогичном статусе сыграть против каталонской Барселоны.

Стоит отметить, что новый логотип Кубка стал логичным продолжением взятого курса на обновление брендов состязаний под эгидой RFEF, а ранее мы могли наблюдать уход в сторону минимализма для сборной Испании, который вызвал достаточно неоднозначную реакцию в социальных сетях.

🛣️ Muchos caminos hemos recorrido para volver donde comienza todo.



⚽️ Empieza un nuevo partido más intenso, abierto y moderno. Para llegar a todos los lugares.



🇪🇸 RFEF, EL FÚTBOL #NuevaImagenRFEF pic.twitter.com/uv4JuTkuWg — RFEF (@rfef) March 23, 2021

Стоит отметить, что оба финала Кубка Испании пройдут на поле севильского стадиона Ла-Картуха.