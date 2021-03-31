"Матрасники" хотят усилить среднюю линию.
Габриэль Менино, getty images
31 марта 2021, 09:56
Полузащитник Палмейрас Габриэль Менино попал в сферу интересов Атлетико Мадрид.
Как сообщает Николо Скира в своем Twitter, стороны уже начали первый этап переговоров.
В чемпионате Бразилии 2020/2021 Менино провёл 27 матчей (24 – в основе), в которых отметился шестью результативными передачами.
Портал Transfermarkt оценивает бразильца в 14 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Атлетико интересуется форвардом Арсенала Александром Ляказеттом и хавбеком Ромы Гонсало Вильяром.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.