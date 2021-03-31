Испания

"Матрасники" хотят усилить среднюю линию.

Полузащитник Палмейрас Габриэль Менино попал в сферу интересов Атлетико Мадрид.

Как сообщает Николо Скира в своем Twitter, стороны уже начали первый этап переговоров.

В чемпионате Бразилии 2020/2021 Менино провёл 27 матчей (24 – в основе), в которых отметился шестью результативными передачами.

Портал Transfermarkt оценивает бразильца в 14 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Атлетико интересуется форвардом Арсенала Александром Ляказеттом и хавбеком Ромы Гонсало Вильяром.

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