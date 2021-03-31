Испания

Футболисты не можгут найти себя в Барселоне.

Бывший главный тренер сборной Франции Раймон Доменек раскритиковал форварда Барселоны Антуана Гризманна и вингера клуба Усмана Дембеле.

"Я смотрю на Гризманна и не узнаю игрока, которого я знал ранее. Попросту не узнаю. Он не показывает свой прежний уровень ни в Барселоне, ни в сборной Франции. Когда он стал футболистом Барселоны, что-то пошло не так. Это уже не тот боец, что был раньше, в Атлетико.

Что касается Дембеле, то он не мыслит как звезда. Проблема в том, что у него нет характера Месси или Криштиану Роналду, которые хотят побеждать и забивать. На месте боссов клуба я бы не стал продавать Дембеле, он все еще может стать отменным игроком. У него есть все качества, он очень быстр, хорошо владеет обеими ногами. Он способен на многое", — сказал Доменек.

В текущем сезоне на счету Гризманна 35 матчей за "сине-гранатовых", в которых забил 12 голов и отдал 7 голевых передач. Что касается Дембеле, что на его счету 30 матчей за клуб во всех турнирах, семь голов и два ассиста.

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