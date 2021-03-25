ЧМ-2022. Отбор

Форвард высказался по итогу встречи с командой Андрея Шевченко.

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн отметился голом в матче со сборной Украины и сравнялся с Давидом Трезеге по количеству забитых мячей за сборную.

Теперь на счету игроков по 34 гола.

"Я всегда стараюсь выкладываться по полной в матчах за сборную, будь то гол, результативная передача или удачный отбор.

Благодаря стараниям это стало возможным. Я очень этому рад", - цитирует форварда официальный сайт УЕФА со ссылкой на беседу с TF1.

Ранее главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал ничью в матче квалификации ЧМ-2022 с Украиной.

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