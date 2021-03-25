ЧМ-2022. Отбор
Форвард высказался по итогу встречи с командой Андрея Шевченко.
Антуан Гризманн, getty images
25 марта 2021, 08:55
Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн отметился голом в матче со сборной Украины и сравнялся с Давидом Трезеге по количеству забитых мячей за сборную.
Теперь на счету игроков по 34 гола.
"Я всегда стараюсь выкладываться по полной в матчах за сборную, будь то гол, результативная передача или удачный отбор.
Благодаря стараниям это стало возможным. Я очень этому рад", - цитирует форварда официальный сайт УЕФА со ссылкой на беседу с TF1.
Ранее главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал ничью в матче квалификации ЧМ-2022 с Украиной.
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