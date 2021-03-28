ЧМ-2022. Отбор

Футболист вышел в основе на матч против Казахстана.

В рамках отбора на чемпионат мира-2020 сборная Франции встречается со сборной Казахстана.

Нападающий Антуан Гризманн вышел в стартовом составе на это противостояние и установил рекорд сборной Франции.

Он в 45-й раз подряд сыграл за сборную. До этого лишь Патрик Виейра 44 раза подряд появлялся на поле и был рекордсменом.

Отметим, что всего за национальную сборную Гризманн провел 88 матчей, в которых 34 раза поражал ворота соперников.

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