ЧМ-2022. Отбор
Футболист вышел в основе на матч против Казахстана.
антуан гризманн, getty images
28 марта 2021, 16:52
В рамках отбора на чемпионат мира-2020 сборная Франции встречается со сборной Казахстана.
Нападающий Антуан Гризманн вышел в стартовом составе на это противостояние и установил рекорд сборной Франции.
Он в 45-й раз подряд сыграл за сборную. До этого лишь Патрик Виейра 44 раза подряд появлялся на поле и был рекордсменом.
Отметим, что всего за национальную сборную Гризманн провел 88 матчей, в которых 34 раза поражал ворота соперников.
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