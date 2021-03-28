ЧМ-2022. Отбор

23-летний вингер отметился забитым мячом в матче отбора на ЧМ-2022 против Казахстана.

Во втором поединке отборочного этапа к чемпионату мира 2022-го года, который пройдет в Катаре, сборная Франции отправилась в гости к Казахстану, где одержала уверенную победу со счетом 2:0.

Автором одного из голов в составе французской национальной команды стал полузащитник Барселоны Усман Дембеле, который успешно откликнулся на передачу Антони Мартиаля и открыл счет на 19-й минуте встречи.



Интересно, что для 23-летнего вингера это взятие ворот стало первым с июня 2018 года за сборную Францию. Тогда Дембеле отметился за "трехцветных" в товарищеском поединке против сборной Италии (3:1).

В текущем сезоне Усман Дембеле провел на клубном уровне 35 встреч во всех турнирах, в которых ему удалось забить 9 голов и отдать 4 результативные передачи.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Казахстан — Франция вы можете на Football.ua.