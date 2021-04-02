Испания

Украинский голкипер входит в список солидных клубов.

Голкипер Реала Андрей Лунин пользуется спросом на трансферном рынке среди ведущих европейских клубов.

Как сообщает издание Don Balon, украинский футболист вошел в список интересов Тоттенхэма и дортмундской Боруссии.

Источник утверждает, что Тотенхэм уже давно следит за Луниным, тогда как немецкая команда включилась в борьбу лишь недавно.

В текущем сезоне украинский голкипер провел всего лишь один поединок в основе мадридцев в Кубке Испании.

Ранее Андрей Лунин рассказал, что если он и клуб посчитают, что ему необходима игровая практика в другой команде, то он уйдет в аренду.