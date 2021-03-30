Испания

Украинец рассказал о положении дел в Мадриде.

Вратарь сборной Украины и мадридского Реала Андрей Лунин рассказал о своем дебюте за "сливочных", о поражениях от Шахтера в Лиге чемпионов и планах на будущее.

"Мне сразу сказали, что в Кубке Испании буду играть я. Внутри бабочки летали. Далеко не каждый день дебютируешь в лучшем клубе мира. Странно было, что я не волновался. Наверное, ежедневная работа с лучшими футболистами сказывается.

Вылетели от Алькояно, было разочарование. По моей игре у Зидана не было вопросов. Мене лишь не хватало игрового ритма. Я был доволен, тренерский штаб тоже. Не было нервозности. Я старался помогать команде в борьбе. Голы? Ко мне особых вопросов не было. Всегда можно было что-то поменять. Я анализирую свои игры".

"Зидан со мной периодически разговаривает. Говорит, что прогрессирую, становлюсь лучше. В этом клубе невозможно быть недовольным. Не хватает игровой практики. Но не все зависит только от тебя. Я стараюсь делать все, что от меня зависит. Свое дело я делаю. Все еще впереди.

Мы заняли первое место в группе ЛЧ, и прошли дальше. Для Шахтера очень особенными были две игры против Реала. Для Мадрида ничего такого не произошло. В команде есть правило, что когда нужно, команда делает. Нет мандража и переживания. Нет ничего иного, как цель — выиграть".

"Когда ты год не играешь, возникают мысли. Я сказал в клубе, что до лета я тут, а после посмотрим. Если клуб и я посчитаем, что мне нужно уйти в аренду на год-два, но уйти с игровой практикой, то я пойду. Но, возможно, мне дадут в следующем сезоне больше игровой практики, и я останусь. У меня нет цели уйти из Реала. Моя мечта — играть там!", — сказал Лунин в интервью Профутбол Digital.

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