ЧМ-2022. Отбор

Стала известна заявка "желто-синих" на предстоящий поединок отбора на ЧМ-2022.

Пресс-служба сборной Украины опубликовала окончательную заявку от тренерского штаба Андрея Шевченко на предстоящий домашний поединок против Казахстана в рамках третьего тура квалификации на чемпионат мира-2022.

Помимо получившего травму Евгения Коноплянки, в список заявленных футболистов не попали голкиперы Дмитрий Ризнык и Андрей Лунин, а также крайний защитник Ефим Конопля.

Заявка сборной Украины на матч против Казахстана:

Вратари: Георгий Бущан, Анатолий Трубин, Андрей Пятов

Защитники: Эдуард Соболь, Илья Забарный, Сергей Кривцов, Александр Тымчик, Александр Сирота, Богдан Михайличенко, Александр Караваев, Николай Матвиенко

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Владимир Шепелев, Руслан Малиновский, Николай Шапаренко, Марлос, Александр Зубков, Александр Зинченко, Евгений Макаренко, Виктор Коваленко

Нападающие: Роман Яремчук, Артем Довбик, Жуниор Мораес

Напомним, матч Украина — Казахстан состоится в среду, 31 марта, в 21:45 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.