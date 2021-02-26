Испания

Украинский голкипер потерял надежду вытеснить из состава Реала Тибо Куртуа.

Андрей Лунин принял решение летом 2021 года покинуть Реал — утверждает Fichajes.

Голкипер национальной сборной Украины с момента перехода из Зари поиграл в аренде в Леганесе, Вальядолиде и Овьедо, а в нынешнем сезоне, хоть и вернулся в Реал, провел всего один официальный матч в составе "сливочных". Да и тот ознаменовался вылетом из Кубка Испании от скромного Алькояно.

Вытеснить из состава набравшего отличную форму Тибо Куртуа Андрею сейчас удастся разве что если у бельгийца возникнут проблемы со здоровьем. Поэтому чтобы спасти свою карьеру, 22-летний Лунин, который до сих пор считается одним из самых перспективных вратарей мира, должен сменить команду.

Ранее сообщалось, что два клуба Примеры заинтересованы в подписании украинского вратаря.

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