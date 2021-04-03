Испания

Состоялся очередной поединок 29-го тура испанского чемпионата.

В поединке 29-го тура испанской Ла Лиги Осасуна на своем поле поделила очки с приехавшим в гости Хетафе. Встреча закончилась без забитых мячей со счетом 0:0.

После 29 игр Осасуна набрала 31 очко и занимает 13-е место в турнирной таблице испанского чемпионата, а у Хетафе на один балл меньше и 14-я строчка.

Осасуна — Хетафе 0:0

Осасуна: Эррера — Хуан Крус, Зубирия, Эрнандес, Видаль — Гарсия (Адриан, 77), Торро, Ойер (Брашанац, 56), Барха (Авила, 77) — Кальери (Торрес, 61), Гальего (Будимир, 62)

Хетафе: Сория — Оливера, Шакла (Эчейта, 85), Джене, Санчес — Тимор (Кубо, 81), Арамбарри — Кукурелья (Чема, 90+3), Аленья (Абдулаи, 86), Ньом — Хайме Мата

Предупреждения: Ойер, Гарсия — Шакла, Кукурелья, Хайме Мата