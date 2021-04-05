Испания

Бывший защитник Барселоны возглавлял клуб с января.

Алавес на своем официальном сайте объявил об отставке главного тренера Абелардо Фернандеса.

50-летний специалист возглавлял испанский клуб Ла Лиги с января и за это время команда провела 12 поединков, в которых одержала одну победу, дважды сыграла вничью и девять раз проиграла.

По итогам 29 туров Алавес набрал всего лишь 23 очка и занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице Ла Лиги. До спасительного 17-го места три очка.

В следующем туре Примеры Алавес сыграет против Атлетика. Встреча состоится 10 апреля.

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