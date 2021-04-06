Испания

Наставник прокомментировал поражение его команды в игре на Камп Ноу.

Единственный вынесенный на понедельник поединок 29-го тура испанской Ла Лиги между каталонской Барселоной и Реалом Вальядолид ознаменовался не только напряженным противостоянием с поздней развязкой (1:0), но и рядом спорных эпизодов, относительно которых уже успели высказаться Лионель Месси и даже мэр базового для "бело-фиолетовых" города Оскар Пуэнте.

Уже непосредственно по окончанию встречи, слово взял и наставник Вальядолида Серхио Гонсалес, оценив действия его подопечных и бригады арбитров по ходу игры.

"Сейчас я должен прикусить язык, обсуждая работу арбитра. Может быть, он и прав, когда говорит мне, что рука Альбы, поднятая на такую высоту, не может стать основанием для пенальти, а может и нет. Вы либо беременны, либо нет — надо определиться. Если у вас в жизни возникают сомнения — потратьте минутку, и сходите посмотреть, будьте так любезны.

Если посмотреть эпизод в повторе, то вопросов почему-то не возникает. Даже сам Альба говорит, что мяч ударился ему в руку.

По поводу удаления Оскара Плано могу сказать, что Оскар не из тех, кто играет грубо. Опять-таки — возьмите паузу, и посмотрите эпизод на VAR. А так, оставили нас вдесятером, да еще и на следующую игру придется подбирать замену. Мои игроки после матча сказали мне, что Альба потом бегал за арбитром и кричал: "Красная! Красная!". Что тут еще добавить?", — подытожил наставник "бело-фиолетовых".

В следующем туре Вальядолид сыграет домашний поединок против Гранады.