Испания

В конце сезона календарь планируется быть очень плотным.

Стоит напомнить, что в сентябре 2020 года, перед стартом нового сезона, руководители испанских профессиональных клубов и Королевская Федерация футбола Испании приняли меморандум, согласно которому все клубы Примеры имеют возможность отложить одну (две — для команд из Сегунды) игру за футбольный год, в случае вспышки заболеваемости коронавирусом COVID-19.

При этом, важным критерием является отсутствие заболеваемости у, как минимум, пяти игроков из основной заявки, в результате чего Федерация имеет право отказать в переносе игры, призвав дополнить ростер на игру за счет 11 футболистов из молодежной команды. Стоит отметить, что из-за данного пункта соглашения ранее "прогорела" попытка Гранады перенести гостевую игру против Реала Сосьедад.

Однако, финальным туром, когда подобные переносы будут возможны, станет матчи 30-го тура для Примеры и 34-го для Сегунды соответственно. После завершения поединков данных игровых дней, в случае возникновения любых проблем с массовым заражением COVID-19, команда будет получать техническое поражение 0:3.

Необходимость подобного шага была вызвана существенным уплотнением календаря в финальной части сезона, ведь Испания остается представленной командами в Лиге чемпионов УЕФА и Лиге Европы УЕФА, а также в ближайшее время ожидается проведение финального поединка национального Кубка.

К слову, именно матч Барселоны и Атлетика косвенно может подорвать ранее установленные сроки проведения игр в календаре. Дело в том, что матч 33-го тура между каталонским клубом и Гранадой (18 апреля) запланирован на следующий день после вышеупомянутого финала Кубка Испании.

"Блаугранас" из-за этого будет необходимо перенести игру против "насридов" на 28 апреля, однако, если Гранаде удастся пройти Манчестер Юнайтед в Лиге Европы УЕФА, то ее полуфинальный поединок в данном турнире должен будет состоятся 29 апреля.

В результате, единственной датой, когда можно будет провести матч Барселона — Гранада, остается 19 мая, как раз между последним и предпоследним турами в текущем розыгрыше Ла Лиги. Однако, против подобного сценария выступает само руководство Федерации, так как в данном случае будет нарушен баланс между играми для участников состязаний, при условии того, что все игры в этих турах должны быть сыграны в единый временной слот.