Испания 09 апреля 2021, 16:24 Лунин и лучший игрок недели Лиги чемпионов в заявке Реала на Эль Класико Реал назвал 19 игроков, которые могут сыграть против Барселоны. Андрей Лунин (слева) готовится к Эль Класико, Getty Images 09 апреля 2021, 16:24 Зинедин Зидан объявил список игроков, которые готовятся к матчу 30-го тура чемпионата Испании против Барселоны — сообщил официальный Твиттер "бланкос". В числе 19-ти игроков три вратаря, в том числе Андрей Лунин, по пять защитников и полузащитников и шесть нападающих, среди которых лучший игрок недели Лиги чемпионов Винисиус Жуниор. Матч Реал — Барселона состоится в субботу, 10 апреля. Начало в 22:00 по киевскому времени. Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS! Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS. Люди Андрей Лунин Команды Барселона Реал Мадрид Источники ФК Реал Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте