Зинедин Зидан объявил список игроков, которые готовятся к матчу 30-го тура чемпионата Испании против Барселоны — сообщил официальный Твиттер "бланкос".
 
В числе 19-ти игроков три вратаря, в том числе Андрей Лунин, по пять защитников и полузащитников и шесть нападающих, среди которых лучший игрок недели Лиги чемпионов Винисиус Жуниор.
 
 
Матч Реал — Барселона состоится в субботу, 10 апреля. Начало в 22:00 по киевскому времени.
 

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