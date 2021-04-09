Испания

Форвард "сливочных" доволен своим пребыванием в стане мадридского клуба.

Нападающий Реала Карим Бензема высоко отозвался о "королевском" клубе.

"Я всегда горжусь, надевая эту футболку, потому что очень уважаю ее.

Реал Мадрид – величайший клуб в мире. Мне здесь очень нравится и клуб важен для меня.

Я всегда мечтал играть за Реал, и теперь, когда я здесь, я просто наслаждаюсь каждым днем", – сказал французский форвард.

Ранее Бензема высказался о предстоящем матче против Барселоны, с которой "сливочные" сыграют в матче 30-го тура Ла Лиги.