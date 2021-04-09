Испания

Серб вернется в стан "сливочных" летом.

Нападающий мадридского Реала Лука Йович, выступающий на правах аренды за Айнтрахт, высказался о своём будущем.

"Все знают, что официально я игрок Реала. Туда и вернусь в конце сезона. Для меня Айнтрахт — особенный клуб во всём.

Логично, что я смогу говорить о своей дальнейшей судьбе только через несколько месяцев", — сказал сербский форвард.

Ранее сообщалось, что Лукой Йовичем интересуется Маурицио Сарри, который может сменить Паулу Фонсеку на посту главного тренера Ромы.

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