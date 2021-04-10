Испания

Football.ua представляет вашему вниманию анонс главного поединка игрового дня.

В рамках 30-го тура испанской Ла Лиги в битве сойдутся преследователи лидера чемпионата, Атлетико, — Реал и Барселона.

Реал — Барселона

Суббота, 22:00, Мадрид, стадион имени Альфредо ди Стефано. Арбитр встречи — Хиль Мансано.

Эль Класико! Почти полгода мы не видели очную битву испанских грандов и порядком соскучились. И если месяц-два назад об этой игре не говорилось в контексте чемпионской гонки, то сейчас ситуация кардинальным образом изменилась. Атлетико за последние десять туров шесть раз терял очки (четыре победы, четыре ничьи и два поражения), чем Барселона и Реала воспользовались и сократили отставание. Особенно это касается команды Рональда Кумана, которая наконец пришла в себя и набрала отличный ход.

Продолжая разговор о чемпионской гонке, прямо сейчас фаворитом выглядит как раз Барселона. И в сегодняшней игре "сине-гранатовые" намерены сделать внушительный шаг к спасению сезона. В Реале, безусловно, понимают, что игра против Барселоны — одна из важнейших в сезоне. Если "сливочные" сумеют взять три очка, то вполне смогут рассчитывать на чемпионство. А вот в случае поражения шансов на триумф будет крайне мало.

Если говорить о текущей форме команд, то оба коллектива на ходу. Зинедину Зидану традиционно удалось к решающему отрезку сезона подвести своих игроков в прекрасной форме. Если бы еще травм поменьше... Важный фактор сегодняшнего поединка — игра Реала посреди недели в Лиге чемпионов. Барселона всю неделю целенаправленно готовилась к Реалу, а вот "сливочные" были отвлечены на разборки с Ливерпулем. Разборки эти прошли для испанской команды успешно и наверняка отлично повлияли на коллектив в эмоциональном и психологическом плане, однако было потрачено много сил и ушло время на восстановление. Исходя из этого смело утверждаем, что Барселона будет готова к игре лучше.

Переходим к кадровой ситуации. И здесь у Барселоны положение лучше. Буквально накануне из стана "блаугранас" пришли отличные новости — восстановились после травм Жерар Пике и Серхи Роберто. Пике наверняка выйдет в основе. В лазарете по-прежнему Филиппе Коутиньо и Ансу Фати. А вот у Реала, как и в игре против Ливерпуля, не сыграют два основных центрбека — Серхио Рамос и Рафаэль Варан. Также продолжает восстанавливаться Дани Карвахаль. Как видим, Зидан не может рассчитывать на троих основных игроков защиты из четырех. Вне заявки и Эден Азар. Скорее всего, Реал выйдет на матч с Барселоной ровно в том же составе, что и три дня назад в Лиге чемпионов.

Кстати о Рамосе. Для капитана Реала это Эль Класико могло бы стать последним в его карьере, ведь контракт с клубом до сих пор не продлен. Но, к сожалению, Серхио еще травмирован. С составом Реала разобрались, а что же Барса? Ждать ли сюрпризов от Кумана? И главный вопрос — по какой схеме выйдут на поле гости. Предположим, что это будет 3-4-3 с Пике, Ленгле и де Йонгом в обороне. По остальным позициям особых сомнений нет — на поле выйдут все сильнейшие на данный момент.

Какой же футбол ждать от команд и кто будет рисковать? Победа нужна обеим командам, но, кажется, и Реал, и Барса не откажутся от ничейного результата, ведь впереди еще восемь игр и шансы настигнуть Атлетико еще точно будут. Исходя из этого ожидаем аккуратную игру, как минимум, на старте поединка. Раскрываться и играть открыто с первых минут никто не будет.

Не сыграют: Азар, Рамос, Варан, Карвахаль — Коутиньо, Фати, Нету

Интересные факты:

- Реал выиграл 17 из последних 21 матчей на своем поле.

- Барселона выиграла 9 последних матчей на выезде.

- В последних семи выездных матчах Барселона забивала как минимум 2 гола.

- В последних 8 из 10 матчах Реал на своем поле забивал минимум два гола.

Слова перед матчем:

Зинедин Зидан, главный тренер Реала:

"Мы готовились к предстоящему матчу в обычном режиме, хотя и осознаем его важность. Мы продолжаем бороться за трофеи в чемпионате и Лиге чемпионов, и хотим преуспеть в каждом турнире. Я понимаю важность Эль Класико, но в чемпионате три очка взятые у Барселоны, ничем не отличаются от трех очков, взятых у Кадиса или Эйбара. Поэтому главная задача для нас — взять три очка, и именно это мы постараемся сделать. Но даже в случае поражения любой из команд не стоит думать, что для нее чемпионат закончен, борьба все равно продолжится".

Рональд Куман, главный тренер Барселоны:

"Результат матча не будет решающим в чемпионской гонке, поскольку впереди еще много матчей. Любой команде будет сложно выиграть все оставшиеся поединки, однако победа в Эль Класико повысит боевой дух. Класико отличается от других матчей и всегда привлекает повышенное внимание. Барселона сейчас находится в хорошей форме, набирает очки, борется за титул. То же самое можно сказать и о Реале. Я не согласен с теми, кто много критикует команду. Они играют в Лиге чемпионов, претендуют на чемпионство, у них отличные игроки и потрясающий тренер".