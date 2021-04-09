Испания

Соперников у него пока что нет.

Флорентино Перес является единственным кандидатом на очередных выборах президента Реала — сообщил официальный сайт клуба.

В пятницу, 9 апреля, представитель действующего президента зарегистрировал Переса, при этом другие кандидаты свои заявки не подавали.

Если до 12 апреля новые кандидаты не появятся, президентские полномочия Переса автоматически продлятся до 2025 года.

Ранее о готовности составить конкуренцию 74-летнему дону Флорентино заявлял бизнесмен Энрике Рикельме.

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