Испания

Наставник Реала высказался о победе над Барселоной в матче чемпионата Испании.

В центральном поединке 30-го тура испанской Ла Лиги мадридский Реал одержал победу над Барселоной, благодаря которой ему удалось возглавить турнирную таблицу. Главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан поделился эмоциями от результата данного противостояния.

"Впечатления от матча остались только положительные. Мы продемонстрировали очень хороший старт. Заслуженная победа. У нас было множество моментов отправить в ворота Барселоны третий мяч".

"Критика судейства со стороны Кумана? Я считаю, если судья не назначил пенальти, то значит, что там нет пенальти. Важно то, что мы сделали на поле. Нам было непросто, потому что Барселона — отличная команда. Нельзя сказать, что арбитр повлиял на исход".

"Гол Карима Бензема — это воплощение качества и огромного таланта. Я очень рад за него. В целом, меня порадовала команда. Было много изменений в составе, но я рад, что каждый хочет играть и полностью остается преданным своему делу. Это хорошая черта", — приводит слова Зидана Marca.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Реал Мадрид — Барселона вы можете на Football.ua.