Испания

Каталонскому клубу придется или смириться, или нарушить традицию в концовке текущего сезона.

Долгожданное противостояние между мадридским Реалом и каталонской Барселоной в рамках 30-го тура испанской Ла Лиги получилось ровно таким, каким мы хотели его увидеть. Напряженная борьба увенчалась двумя голами на старте от "сливочных", чего, как окажется позднее, оказалось вполне достаточно для итоговой победы коллектива Зинедина Зидана (2:1).

Реал — Барселона 2:1 Видео голов и обзор матча

Наряду с победой на Камп Ноу в рамках первого круга (3:1), данный результат позволил "галактикос" обеспечить полное превосходство над главным соперником на внутренней арене в индивидуальных встречах по ходу текущего сезона. Как итог, мадридский Реал, с показателем 66 очков за 30 матчей, сравнялся по набранным баллам с мадридским Атлетико, которому 11 апреля еще предстоит провести свою игру данного тура в гостях у севильского Бетиса.

При этом, у столичного коллектива есть интересная закономерность в истории отношений с Барселоной. После поражений в обоих турах, "блаугранас" еще ни разу не побеждали в национальном первенстве по завершению футбольного года, чего не скажешь о "сливочных", на счет которых есть подобное достижение в сезона-1975/76.

Также, стоит отметить, что Реал сумел добить 98-й победы над каталонскими соперниками в рамках очной дуэли, в то время как у каталонцев уже на две успешные игры меньше — 96.

В следующем туре подопечные Зинедина Зидана сыграют против Хетафе, а Барселона днем ранее, 17 апреля, проведет финал Кубка Испании против баскского Атлетика., после чего на своем поле примет команду из пригорода Мадрида.