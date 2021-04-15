Испания

"Блаугранас" объявили список игроков на финальную игру Кубка Испании.

Пресс-служба Барселоны опубликовала список футболистов, которые были вызваны на финальный матч Кубка Испании против Атлетика.

В заявку команды Рональда Кумана попали даже травмированные Анссумане Фати и Нето, которые не имеют шансов выйти на поле. Единственный, кто отсутствует в списке — это Филиппе Коутиньо, который отправился в Бразилию для реабилитации после травмы.

Напомним, финал Кубка Испании между Атлетиком и Барселоной пройдет в субботу, 17 апреля, в 22:30 по киевскому времени.