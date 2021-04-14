Испания

Клуб готовит новые соглашения футболистам.

Каталонская Барселона готова продлить контракты со своими воспитанниками защитником Оскаром Мингесой и полузащитником Ричи Пучем. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Новые соглашения с футболистами будут рассчитаны всего на два года, до 2023.

Отметим, что нынешние контракты Мингесы и Пуча с "сине-гранатовыми" истекают летом 2021 года.

Журналист также сообщает, что Барселона не договорилась о пролонгации контракта с защитником Серхио Роберто на два года. Причины пока неизвестны.

Ранее сообщалось, что Неймар не вернется в Барселону из-за финансовых проблем у клуба.

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