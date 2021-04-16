Испания

"Сливочные" готовы расстаться с рядом игроков.

Реал продолжает испытывать финансовые трудности и намерен продать несколько ключевых игроков, чтобы получить средства на летние трансферы.

По информации Marca, игроки с большими зарплатами, такие как Гарет Бэйл, Марсело и Иско, смогут свободно покинуть клуб.

Также отмечается, что на продажу будут выставлены, Лука Йович, Альваро Одриосола и Мариано Диас.

При этом сообщается о ряде футболистов, которых Реал не продаст ни при каких условиях – Винисиус Жуниор, Федерико Вальверде, Мартин Эдегор и Родриго Гоэс.

Мадридский клуб считает данных игроков ключевыми фигурами для будущего клуба.

Помимо перечисленных игроков, сообщается, что клуб точно не покинут Тибо Куртуа, Каземиро, Тони Кроос и Карим Бензема.