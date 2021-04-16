Испания

Хорватский хавбек остается в стане "королевского клуба".

Полузащитник Реала Лука Модрич, вероятно, останется в Реале еще на один сезон.

По информации в Twitter Николо Скиры, хорват остается в Мадриде еще на год — до лета 2022-го. Ожидается, что его зарплата станет меньше на 15 процентов по сравнению с действующим соглашением.

В текущем сезоне 35-летний хавбек сыграл в 40 матчах "сливочных" во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал шесть результативных передач.

Напомним, что Лука Модрич является обладателем Золотого мяча 2018-го года.

Ранее Модрич заявлял, что очень доволен своей игрой в текущем сезоне.