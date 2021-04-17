Испания

Тренер Атлетика поделился своим рецептом успеха.

Марселино считает, что Атлетик сможет добиться успеха в финале Кубка Испании лишь в том случае, если не позволит сыграть в свою игру лидерам Барселоны, прежде всего — Лионелю Месси.

"Фактор, который может оказаться решающим и определить результат, это сможем ли мы не дать атакующим игрокам соперника показать свою лучшую игру, – сказал тренер Атлетика на предматчевой пресс-конференции. – И прежде всего речь идет о Месси".

"Пытаться превзойти Барселону в контроле мяча — это для нас за гранью реальности. Даже обыгравшие их ПСЖ и Реал не смогли сделать это. Мы понимаем, что будем "страдать" на протяжении всего матча, но это не значит, что у нас нет шансов".

Атлетик проиграл финал Кубка Испании-2020 3 апреля Реалу Сосьедад, но может выиграть трофей-2021 спустя две недели.

Матч Атлетик — Барселона состоится в Севилье в субботу, 17 апреля. Начало в 22:30 по киевскому времени.