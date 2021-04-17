Испания

Тренер Барселоны остался недоволен вопросами на предматчевой пресс-конференции.

Рональда Кумана удивило, что пресс-конференция накануне финала Кубка Испании оказалась "посвящена" его будущему в Барселоне, а не поединку против Атлетика.

"Странно, что всех интересует не состояние команды, а моя дальнейшая судьба, – сказал тренер Барселоны на предматчевой пресс-конференции. – Многие аспекты улучшаются, мы проиграли всего один матч из 20-ти, боремся за чемпионство, играем в финале Кубка, но все ждут, когда меня уволят".

"Я понимаю, что такое давление — часть моей работы, и с этим приходится мириться. Но все равно вызывает удивление. Ну а по поводу своей дальнейшей судьбы могу сказать только, что по контракту у меня еще год".

Матч Атлетик — Барселона состоится в Севилье в субботу, 17 апреля. Начало в 22:30 по киевскому времени.