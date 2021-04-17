Испания

Вратарь Барселоны рассказал о настрое на финал Кубка Испании.

Марк-Андре тер Штеген заявил, что Барселона сделает все возможное, чтобы не повторить в Кубке Испании осечку с Атлетиком, которая произошла в Суперкубке.

"У нас есть возможность выиграть трофей, а, значит, отношение к этому матчу будет особенным, – сказал вратарь Барселоны на предматчевой пресс-конференции. – Будет сложно, шансы 50 на 50, но мы готовы".

"Самое главное, не повторить ошибок Суперкубка, когда мы проиграли Атлетику в дополнительное время. Победа в Кубке будет важна не только потому что принесет нам очередной титул, но и вдохновит нас на борьбу за чемпионство".

Матч Атлетик — Барселона состоится в субботу, 17 апреля. Начало в 22:30 по киевскому времени.