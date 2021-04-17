Испания

Президент Барселоны уверен, что клубу удастся договориться со своим лидером.

Жоан Лапорта успокоил болельщиков, переживающих, что Лионель Месси летом покинет Барселону.

"Мы делаем все возможное, чтобы удержать Месси, – цитирует президента Барселоны Deportes Cuatro. – Лионель не потерял мотивацию, переговоры идут в нужном ключе, мы движемся к подписанию нового контракта".

Испанские СМИ скептически относятся к возможности Барселоны удержать Месси, учитывая сложное финансовое положение клуба.

Контракт Месси с Барселоной истекает 30 июня 2021 года, и уже с 1 июля Лео станет свободным агентом и сможет выбирать себе новое место работы.