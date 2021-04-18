Испания

Нападающий Барселоны прокомментировал завоевание Кубка Испании его командой.

Каталонская Барселона, благодаря внушительному голевому рывку в концовке финального поединка Кубка Испании-2020/21 против баскского Атлетика (4:0), сумела обеспечить себе первый трофей в текущем сезоне.

Это был первый розыгрыш данного состязания, в котором аргентинский форвард "блаугранас" Лионель Месси сумел одержать победу в статусе капитана команды, после чего лидер атак коллектива Рональда Кумана прокомментировал игру своей команды в прошедшем противостоянии.

"Быть капитаном Барселоны — особенное чувство. Приятно иметь возможность первому поднимать над головой трофей, и делиться эмоциями с одноклубниками.

Единственное — жаль, что нам не удалось отпраздновать этот успех с фанатами. Ситуация, в которой мы сейчас вынуждены жить, — позор для всей мировой истории футбола. Кубок — особенный турнир, и всегда нравился болельщикам.

Мы знали, что Атлетик будет играть именно по жесткой схеме 4-4-2, поэтому просто проявили терпение, и ударили в тот момент, когда соперник попытался перевести дух. Мы проделали много работы в первом тайме, и, как мне кажется, Атлетик сдал в физическом плане сразу после перерыва.

Мы с трудом стартовали в начале текущего сезона, в результате чего растеряли слишком много очков. Впрочем, мы сумели выйти на неплохие кондиции, и сейчас точно играем лучше, чем раньше. Мы все еще в чемпионской гонке, поэтому будем бороться. Даже несмотря на неудачный El Clasico.

Барселона вернется к борьбе за чемпионский титул домашним поединком против Хетафе в середине следующей недели.