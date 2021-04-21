Француз интересуется все еще не определился со своим будущим.
Килиан Мбаппе, getty images
21 апреля 2021, 11:57
Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе начал поиск жилья в Мадриде.
По информации источника, форвард продолжает раздумывать над вариантами продолжения карьеры. Он поручил своему ближайшему окружению найти подходящую недвижимость в Мадриде.
Отмечается, что поиск жилья не обязательно связан с возможным переходом в Реал. Не исключено, что французский нападающий просто хочет вложить свои денежные средства в недвижимость.
Ранее президент ПСЖ заявлял, что у Мбаппе нет причин покидать парижский клуб.