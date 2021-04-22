Испания

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты матча испанского чемпионата.

В поединке 31-го тура испанской Ла Лиги Осасуна на своем поле уверенно разобралась с Валенсией со счетом 3:1.

Счет в матче был открыт на 13-й минуте усилиями Мартинеса, но спустя 17 минут Гамейро сравнял цифры на табло. Через две минуты Кальери снова вывел хозяев вперед, а окончательную точку в матче поставил Роберто Торрес, реализовавший пенальти в середине второго тайма.

Обзор матча:

Осасуна - Валенсия 3:1

Голы: Мартинес, 13, Кальери, 32, Роберто Торрес, 67 (пен) — Гамейро, 30

Осасуна: Эррера, Санчес, Аридане, Давид Гарсия, Видаль, Роберто Торрес (Чими Авила, 78), Ойер Санхурхо (Монкайола, 63), Торро, Кальери (Будимир, 78), Адриан (Рубен Гарсия, 63), Мартинес (Брашанац, 74).

Валенсия: Доменек, Гайя, Диакаби, Габриэл Паулиста, Васс, Черышев (Кутроне, 68), Муса (Ли Кан Ин, 52), Гедеш, Рачич (Олива, 52), Молина (Джейсон, 80), Гамейро (Вальехо, 80).

Предупреждения: Ойер Санхурхо - Гедеш , Диакаби.