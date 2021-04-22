Испания

Французский форвард стал рекордсменом Реала в 21 веке.

В поединке 31-го тура испанской Ла Лиги мадридский Реал в гостях разобрался с Кадисом (3:0).

Главным героем матча стал нападающий "сливочных" Карим Бензема, который оформил дубль и отдал результативную передачу на Альваро Одриосолу.

По информации Opta Jose, эта голевая передача стала для 33-летнего француза 88-й в составе "сливочных" в матчах чемпионата Испании. По этому показателю он опередил бывшего форварда Криштиану Роналду, на счету которого 87 ассистов. В 21-м веке это лучший результат в мадридском клубе.

Также журналист Педро Мартин сообщает о том, что француз принял участие в 392 голах команды — 276 забитых мячей и 116 ассистов. Благодаря этому он догнал Рауля и Роналду, у которых также по 116 ассистов. Это лучший показатель клуба за последние 25 лет.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.