Испания

"Сливочные" не намерены отпускать лидера атаки.

Нападающий Реала Карим Бензема получит предложение от боссов клуба о продлении контракта.

Речь идет об однолетнем соглашении до лета 2023 года. Нынешний контракт рассчитан до лета 2022. Об этом сообщает Marca.

До конца текущего сезона стороны должны обсудить все финансовые вопросы и поставить подписи под контрактом.

В текущем сезоне на счету Бензема 25 голов в 35 играх за клуб во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что в Реале определились с четырьмя неприкасаемыми игроками и с теми, кому "укажут на дверь"