Испания

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты матча испанского чемпионата.

В поединке 31-го тура испанской Ла Лиги мадридский Реал в гостях уверенно обыграл Кадис со счетом 3:0.

Счет в матче был открыт на 30-й минуте, когда Бензема реализовал одиннадцатиметровый удар. Спустя три минуты Одриосола удвоил преимущество "сливочных", а еще через семь минут Бензема оформил дубль.

Обзор матча:

Кадис — Реал 0:3

Голы: Бензема, 30 (с пенальти), 40, Одриосола, 33.

Кадис: Ледесма - Карселен (Акапо, 46), Фали, Мауро, Эспино (Алехо, 65) — Йонссон, Мари (Кала, 46), Искьердо - Санчес-Понсе (Лосано, 46), Негредо (Шапонич, 46), Собрино.

Реал: Куртуа — Одриосола (Иско, 61), Начо, Варан (Карвахаль, 60), Милитао, Марсело (Гутьеррес, 74) — Бланко, Каземиро — Родриго, Бензема (Мариано, 74), Винисиус (Асенсио, 61).

Предупреждения: Санчес, 8, Карселен, 29, Йонссон, 41, Акапо, 90+2 — Варан, 22, Начо, 46, Марсело, 68.