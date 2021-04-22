В рамках 31-го тура испанской Ла Лиги мадридский Реал встречался против Кадиса и обыгрывает соперника со счетом 0:3.

Нападающий "сливочных" Карим Бензема сумел оформить дубль в данном поединке. Сначала француз реализовал пенальти, а после забил с игры.

Эти мячи стали для Карима 20-м и 21-м в 28 играх этого сезона. Он вышел на второе место в списке бомбардиров. Впереди лишь Лионель Месси у которого 23 мяча в 28 матчах.

Барселона Лионель Месси 28 23 (3) 7 30 4 0 0,0
Реал Мадрид Карим Бензема 27 21 (1) 7 28 2 0 0,0
Вильярреал Жерар Морено 24 20 (8) 3 23 2 0 0,0
Атлетико Луис Суарес 25 19 (3) 1 20 5 0 0,0
Севилья Юссеф Эн-Несири 28 17 1 18 2 0 0,0

 

Отметим, что помимо 21-го гола в Ла Лиге на счету Карима 6 забитых мячей и в других турнирах за "королевский клуб".

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