Испания

Француз уже вошел в историю турнира.

В рамках 31-го тура испанской Ла Лиги мадридский Реал встречался против Кадиса и обыгрывает соперника со счетом 0:3.

Нападающий "сливочных" Карим Бензема сумел оформить дубль в данном поединке. Сначала француз реализовал пенальти, а после забил с игры.

Эти мячи стали для Карима 20-м и 21-м в 28 играх этого сезона. Он вышел на второе место в списке бомбардиров. Впереди лишь Лионель Месси у которого 23 мяча в 28 матчах.

Отметим, что помимо 21-го гола в Ла Лиге на счету Карима 6 забитых мячей и в других турнирах за "королевский клуб".

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