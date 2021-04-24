Испания

Команда Франа Эскрибы добыла важнейшие три очка в битве за сохранение места в Примере.

В поединке 32-го тура испанской Ла Лиги Эльче на своем поле одержал минимальную победу над Леванте со счетом 1:0.

Единственный и победный гол был забит в середине второго тайма, когда на 32-й минуте отметился аргентинский форвард Лукас Бойе, которому ассистировал Тете Моренте.

Благодаря этой важной победе Эльче набрал 30 очков и выбрался из зоны вылета, поднявшись на 16-е место. В активе Леванте 38 баллов и 12-я строчка.

Эльче — Леванте 1:0

Гол: Бойе, 32

Эльче: Гассанига — Мохика, Кальво, Гонсалес, Сапата — Фидель, Марконе, Гути, Тете Моренте (Хосема, 70) — Пьятти (Мфулу, 83), Бойе

Леванте: Фернандес — Клерк, Везу, Постиго, Коке (Сон, 57) — Пьер (Мелеро, 56) — Мальса, Барджи — Моралес (Гомес, 56), Де Фрутос (Дуарте, 79), Марти (Леон, 79)

Предупреждения: Мохика, Фидель, Гассанига — Постиго, Мальса, Марти, Барджи