Испания

Наставник Атлетико подвел итоги неудачной игре его команды против Атлетика.

"Атлетическое" дерби между баскским Атлетиком и мадридским Атлетико в рамках 32-го тура испанской Ла Лиги ознаменовалось очередной потерей очков для текущего лидера национального первенства, который так и не смог полноценно отыграть пропущенные по ходу принципиального поединка мячи (1:2).

Атлетик — Атлетико 2:1 Видео голов и обзор матча

Главный тренер "матрасников" Диего Симеоне, по окончанию встречи, проанализировал неудачную игру его команды, а также призвал своих подопечных сохранять менталитет победителей до конца сезона.

"За несколько дней до старта этого поединка меня спросили о том, что я считаю наиболее важным в концовке сезона Ла Лиги. Я с уверенностью ответил, что этим фактором является психологическое состояние игроков. После игры против Атлетика, я убедился, что был прав. Мы так и не смогли прийти к успеху по этой причине.

Чемпионат Испании, зачастую, выигрывают каталонская Барселона или мадридский Реал, кроме тех лет, где мы сумели что-то показать, как в 2014-м. Большую часть сезона у нас был колоссальный отрыв от соперника, но мы все равно оставались в напряжении, так как понимали, что гранды позади нас не будут отступать. Еще и Севилья в последнее время появилась на горизонте. Из нас победит тот, у кого будет крепче закален характер.

Нам необходимо идти от матча к матчу. В следующей игре против Эльче обязаны выкладываться на максимум от своих возможностей. Все еще в наших руках.

Очевидно, что то, как мы сыграли в первом тайме, — проблема тренерского штаба. Мы постараемся разобрать проблемные моменты, и уже в следующей игре предстанем с более светлой стороны.

У нас были определенные кадровые проблемы: Лемар и Фелиш тренировались только один день, Суарес — два.

Команда ранее показывала уверенные результаты, и я уверен, что мы сможем вернуться на победную поступь уже со следующей игры. Иногда так случается, что практически ничего не выходит, однако, это — футбол, и мы не единичны в такой ситуации. Необходимо бороться с теми проблемами, которые перед вами возникают, а не с теми — которые только могут произойти", — подытожил аргентинский специалист.

В следующем туре мадридский Атлетико сыграет гостевой матч против Эльче.