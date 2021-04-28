Трансфер игрока оформят уже в ближайшее время.
Эрик Гарсия, Getty Images
28 апреля 2021, 16:53
Каталонская Барселона в ближайшее время огласит о трансфере центрбека Манчестер Сити Эрика Гарсии.
По информации авторитетного журналиста Николо Скиры, футболист перейдет в свой родной клуб на правах свободного агента.
Контракт с молодым испанцем будет подписан на пять лет. Сам Эрик проявил большое желание вернуться в каталонский клуб.
В текущем сезоне Гарсия в большинстве своем был подменой для основных защитников "горожан", проведя всего 10 игр.
Ранее Пеп Гвардиола заявил, что сожалеет об уходе Эрика и хотел бы иметь в своей команде таких качественных оборонцев.
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