Испания

Трансфер игрока оформят уже в ближайшее время.

Каталонская Барселона в ближайшее время огласит о трансфере центрбека Манчестер Сити Эрика Гарсии.

По информации авторитетного журналиста Николо Скиры, футболист перейдет в свой родной клуб на правах свободного агента.

Контракт с молодым испанцем будет подписан на пять лет. Сам Эрик проявил большое желание вернуться в каталонский клуб.

В текущем сезоне Гарсия в большинстве своем был подменой для основных защитников "горожан", проведя всего 10 игр.

Ранее Пеп Гвардиола заявил, что сожалеет об уходе Эрика и хотел бы иметь в своей команде таких качественных оборонцев.

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