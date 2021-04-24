Испания

Испанец вновь присоединится к каталонсокму клубу.

Барселона близка к согласованию новых условий с защитником Манчестер Сити Эриком Гарсией.

По информации источника, ожидается, что в конце нынешнего сезона воспитанник "сине-гранатовых" вернется в Барселону в качестве свободного агента.

О переходе Гарсии договорилось предыдущее руководство Барселоны, а новый президент Жоан Лапорта после пересмотра финансовой отчетности клуба был вынужден вдвое сократить предложение каталонцев.

Барселона планирует компенсировать сокращение зарплаты Гарсии в виде различных бонусов и премий, а обе стороны уверены в успехе будущей сделки.

В нынешнем сезоне 20-летний Гарсия сыграл в 10 матчах Манчестер Сити во всех турнирах.

Эрик перешел из Барселоны в Манчестер Сити летом 2017 года и с тех пор отыграл за "горожан" в 33 матчах.