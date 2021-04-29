Испания

Football.ua представляет анонс матча 33-го тура Ла Лиги между Барселоной и Гранадой.

В рамках перенесенного матча 33-го тура испанской Ла Лиги Барселона на своем поле встретится с Гранадой. "Блаугранас" попытаются выйти на первое место в чемпионате Испании, воспользовавшись осечками главных конкурентов из Мадрида, в то время как Гранаде, натворившей шороху в Европе, нужно реабилитироваться за поражение от Севильи.

Барселона — Гранада

Четверг, 29 апреля, 20:00. Камп Ноу, Барселона. Пабло Гонсалес Фуэртес — главный арбитр встречи

Победа в сегодняшний день для Барселоны может иметь решающее значение в чемпионской гонке Ла Лиги. Команда Рональда Кумана не важно провела первую половину сезона, но все на финишной прямой "блаугранас" имеют хорошие шансы на чемпионство.

Барселона одержала важную победу над Вильярреалом (2:1) в прошлом туре, несмотря на то, что пропустила первой. Возможно "желтая субмарина" могла замахнуться на большее, если бы не удаление Тригероса в середине второго тайма.

Наградой за победу над Гранадой будет первое место в чемпионате, так как мадридский Реал опережает "блаугранас" только по дополнительным показателем, в то время как Атлетико проиграл Атлетику в прошлом туре, в результате чего преимущество "матрасников" теперь составляет всего лишь два очка.

Барселона сейчас набрала неплохой год и единственное, что можно вспомнить негативное — это поражение в Эль Класико в начале месяца. Вне этого матча в последних 17 играх команда Кумана одержала 15 побед, так что у голландского специалиста есть все шансы продолжить успехи своего коллектива.

Гранада пытается забраться в зону еврокубков на следующий сезон, но поражение в прошлом туре против Севильи (1:2), слишком больно ударило по амбициям команды, которая теперь отстает от Вильярреала на семь очков.

Тем не менее, команда Диего Мартинеса показала себя с лучшей стороны в Европе, где превзошла все ожидания даже самых смелых критиков, так что возможная победа над Барселоной хоть и будет сенсационной, но не будет такой неоднозначной. Тем более, что три очка в этой встрече приблизят Гранаду на расстояние четырех баллов от еврокубков.

Что касается составов команд, то у Барселоны все достаточно на приличном уровне с точки зрения выбора игроков. По сути у "блаугранас" исключены для участия только трое — это Филиппе Коутиньо, Анссумане Фати и Мартин Брайтвейт.

У Гранады из-за дисквалификаций матч пропустят Антонио Пуэртас и Антонио Монторо. По-прежнему в лазарете находятся Руи Силва, Герман Санчес, Хесус Вальехо, Карлос Нева Тей, Ломингуш Дуарте и Луис Милья.

Статистика личных встреч

Всего игр: 53 (42 победы Барселоны, 5 ничьих, 6 побед Гранады), забитые мячи 145:49.

На поле Барселоны: 26 (26 побед Барселоны), забитые мячи 96:19.

На поле Гранады: 27 (16 побед Барселоны, 5 ничьих, 6 побед Гранады), забитые мячи 49:30.